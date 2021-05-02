客運量5637萬人次 五一首日較去年增逾倍

交通運輸部早前預計，五一假期全國客運量將達2.65億人次，每日客運量將達5300萬人次。客流總量上升接近2019年水平；比2020年同期上升120.1%。不過，中新社報道，昨日鐵路預計發送旅客1738.3萬人次，公路預計發送旅客3600萬人次，水路預計發送旅客110萬人次，民航預計發送旅客189萬人次。總數已超過交通部的預計。

「北京青年報」微信公號消息，昨清晨7時前，京哈、京港澳、京承、京藏、六環等多條北京出城的主要通道已發生擁堵。上觀新聞稱，上海市區前往崇明島的車流，從4月30日下午已經開始增多。為此廣東、安徽、上海、海南等多地，已提前發布「避堵」指南，提醒民眾避開可能造成道路擁堵的時段。

酒店預訂量較去年增8倍 景點人流亮紅燈

小長假期間酒店的價格也一路上揚。中新經緯引述「去哪兒網」數據顯示，五一假期國內酒店預訂量已超過2019年同期四成以上，與2020年同期相比，激增8.1倍。酒店價格也水漲船高，價格上漲22.79%，部分熱門網紅城市酒店價格漲幅甚至達到112%。

此外，出遊的人多，也令多地景點亮起紅燈。央視財經稱，北京故宮五一期間的門票已全部售罄。八達嶺長城景區昨則發布遊客流量紅色預警信號，稱景區1日至3日的網售門票已達4.875萬人次，達到防疫最大限制遊客量，宣布啟動一級應急響應。