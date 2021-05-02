強風冰雹掃江蘇 機場飛機團團轉

強對流天氣11死 逾萬人受災

江蘇「南通發布」微信公眾號昨發布消息稱，4月30日晚6時至10時，南通部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴大風天氣，全市自動站最大風力超過10級的有66個站，其中通州灣附近出現最高14級強風；多個鎮和如東陽光島等地出現直徑1至3厘米的冰雹。據統計，截至目前受災人口3000多人，其中因大樹倒塌砸毁房屋、刮斷電線杆、狂風捲入河道等原因，造成11人死亡；102人因災受傷，已送院救治。

另外，因突遇大風，「蘇海門漁01728」漁船傾覆，11名船員落水，2人獲救，9人仍在搜救中。受災嚴重地區房屋倒塌損毁較多，已緊急安置3050人；多處電力設施受損，經連夜搶修，部分已恢復供電。

東海航空否認網傳「沒拉手掣」

在強對流天氣下，南通興東國際機場有一架停泊的東海航空飛機被大風吹得團團轉。網傳影片顯示，飛機在大風中原地轉圈，一旁有疑似工作人員的聲音稱，「（風）再大一點（飛機）直接側翻」。「沸點視頻」報道稱，機場人員其後證實有飛機受強風影響移位，「我也是沒什麼好隱瞞的」。工作人員表示，事件未造成財產損失及人員受傷，情况細節待相關部門公布。

中新社昨引述東海航空人員回應稱，飛機不是網傳的「手剎沒有拉穩」，飛機的各項措施都正常，只是大風過強導致飛機波動，後續機場地面工作人員已採取有效措施。東海航空由有「深圳李嘉誠」之稱的本港富商黃楚標在2002年成立，旗下的大灣區航空總部設在香港，預計今年8月下旬營運。

除南通外，江蘇沿江及以北地區亦受到強對流天氣影響，新華社報道，截至昨早8時，強對流天氣共造成南通、淮安、鹽城、泰州、宿遷13,688人受災，據統計，目前農作物受災面積1726公頃、成災面積320公頃、絕收面積48公頃；房屋倒塌132間，嚴重損壞256間，一般損壞6030間。

大風天氣還影響到鐵路運行，北京鐵路微博昨午發布消息稱，受河北保定市境內大風天氣影響，京廣高鐵定州東至保定東間接觸網掛異物，導致京廣高鐵上下行部分列車晚點至少兩小時。經緊急搶修，至下午3時許，供電系統始恢復正常，各次列車也逐步恢復運行。