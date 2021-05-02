美國安顧問：挺台非改變兩岸現狀

自由亞洲電台報道，蘇利文稱，中國國家主席習近平把台灣問題置於外交政策中心，加大就此施壓，因他認定這關乎中國政治聲望及長期穩定；而美國的立場一直建立在一個中國政策、《台灣關係法》和「六項保證」上。他強調，美國反對單方面改變台海現狀，希望看到一個穩定的兩岸關係，同時美方會繼續履行台灣關係法的義務，向台灣提供防禦支持，還要加大印太地區國家對台海穩定及兩岸關係的關注，並加深與台灣民眾、民主制度交流。

同場的美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示，「美中必有一戰」是可以避免的，美國首先要確保提升自身能力，其次要展現威嚇力，防止任何損害美國利益的侵略。美國前副國務卿比根（Stephen Biegun）說：「我們必須向中國政府表明，美國將採取一切行動捍衛台灣。若解放軍真的選擇對台動手，我認為是一場賭博。」