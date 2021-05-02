政法委微博發圖「中國火箭升空」對「印度燒屍」 捱批急刪

中印外長通話 王毅：願提供幫助

另據新華社報道，國務委員兼外長王毅上周五（4月30日）同印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）通電話。王毅表示，中方十分關切印度新一輪新冠肺炎疫情，作為近鄰和伙伴對印方面臨的挑戰感同身受，願向印方提供力所能及的支持和幫助。中國紅十字會、地方政府、民間友好組織和企業已向印方伸出援手。中方希望並相信，印度政府和人民將取得抗疫勝利。

王毅說，中方願繼續鼓勵中企加快生產並向印方提供抗疫物資，並為印方採購提供通關和運輸便利。兩國防疫專家也可視像交流，分享抗疫經驗。報道稱，蘇傑生感謝中方展現善意和團結，表示願與中方進一步加強抗疫合作。

駐印大使：兩周61航班物資運印

中國駐印度大使孫衛東昨日在Twitter發文稱，載有製氧機和其他設備的航班當天上午從天津飛往印度。他表示，過去兩周，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送了各種急需的醫療用品。國內相關企業已正加緊生產印方提交的至少4萬部製氧機訂單，爭取盡快向印方交付所需醫療物資。