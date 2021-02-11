美批評中國未全履諾保護知識產權 戴琪首301調查報告 續列優先觀察名單

肯定台灣強化商業秘密努力

這是華裔美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上任後發布的首份對外經貿報告。路透社引述報告稱，美國正持續觀察中國履行美中第一階段貿易協議承諾的進展，雖然中國去年發布多項有關知識產權的法律與法規，但並未達到所需的全面根本性變革，而且相關措施能否有效執行成疑。

報告提到，新冠疫情促成線上購物市場增長，但同時導致侵犯知識產權問題惡化。報告點名全球最大的中國電商市場，稱其盜版商品十分猖獗，部分國家與地區反映買到來自中國的大量仿冒品，包括新冠病毒試劑、口罩、消毒劑、清潔劑等個人防護裝備。

報告並肯定台灣在強化商業秘密上的努力，提到台灣修訂《營業秘密法》後，一間半導體企業與其3名前員工協助一家大陸國企竊取美國企業商業機密，法院對涉案員工作出有罪判決。報道稱，這項判決案例是美台檢調單位實質合作成果。

另據法新社報道，97歲的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）上周五就中美關係發出警告稱，兩國的緊張關係可能導致兩大軍事科技巨頭爆發全面衝突，使人類面臨世界末日的威脅成倍增加。他當天在參加一個全球問題論壇時說，「美國與中國的緊張關係是美國的最大問題，也是世界的最大難題」。

基辛格警告中美全面衝突是末日

基辛格說，雖然核武器在冷戰期間已經大到足以破壞整個地球，但核技術和人工智能的進步使世界末日的威脅成倍增加，而中國和美國都是這方面的領導者。至於美國對華政策，他認為華府必須雙管齊下，堅守美國的原則、要求中國尊重，同時持續與中方對話尋找合作領域。