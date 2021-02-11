台籲譚德塞「做正確事」邀參加WHA 昔總幹事曾邀與會 世衛：會員簡單多數決定

中央社報道，台灣從2009年起連續8年以觀察員身分出席WHA，但自2017年開始已有4年未受邀與會。世衛從4月初已陸續向會員國及觀察員寄出今屆大會通知函，台灣迄今仍未獲邀，意味極可能再度無緣WHA。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）上周五（4月30日）在Twitter稱：「台灣對新冠疫情的出色防控及捐助個人防護裝備（PPE），證明其對全球衛生有重大貢獻。台灣有一些在對抗這種疾病方面的世界頂尖專家，我們需要在世界衛生大會上聽取台灣（的意見）。」

美國跨國議會聯盟挺台參會

陳時中昨在台灣中央流行疫情指揮中心受訪指出，決定台灣能否參與WHA的關鍵有兩個，一是譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直接向台灣發邀請函，他認為譚德塞的處境有困難，但仍鼓勵他「做正確的事」；二則是透過WHA大會提案表決，但這難度更高。

陳時中表示，台灣防疫成果全球有目共睹，相信今年替台灣發聲的國家會比往年更多，很多國家希望和台灣合作，期盼透過「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）讓全球體會台灣價值，未來也會密切關注台灣參與WHA提案的可能。4月26日，成員超過200人的「對華政策跨國議會聯盟」曾發布影片，力挺台灣參加WHA。

亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）上周五以電郵回覆中央社查詢時指出，WHA可經由194個會員國以簡單多數通過的決議或決定邀請觀察員。他並強調，世衛是一個政府之間的組織，由194個會員國制定政策，世衛秘書處在會員國制定的規則和政策的框架內工作。

台灣總統蔡英文2016年上台後，兩岸關係陷入低谷，翌年時任世衛總幹事陳馮富珍在其10年任期最後一年不再邀請台灣出席WHA。譚德塞接掌世衛後，2018年WHO稱「若是兩岸再度就參與WHA達成諒解」，將有助台灣與會；2019年進一步指出，如果沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣取得WHA入場券。

中央社：世衛切割譚德塞權力責任

去年疫情全球大流行，世衛改口表示，會員國缺乏政治共識，譚德塞未被授權向台灣發出WHA邀請函。但當時美國駁斥稱，譚德塞有權邀請台灣，正如2009年至2016年就是陳馮富珍邀請台灣作為觀察員與會。

中央社指出，今年世衛說法進一步切割譚德塞有邀請台灣與會的權力角色與責任，將台灣參加WHA導向是由會員國決定的問題。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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