刊「熟蛋返生」論文 《寫真地理》停刊整頓

主要負責人遭責令辭職

新華社消息，根據進駐《寫真地理》的吉林省新聞出版局工作組初步調查，《寫真地理》作為宣傳地理、旅遊方面知識的周刊，未經新聞出版行政管理部門審批，超業務範圍發表學術論文。在調查過程中，工作組還發現，2019年12月《寫真地理》擅自與北京創想輝煌文化傳媒有限公司簽訂合作經營協議，違規轉讓出版權並存在收費行為。同時《寫真地理》沒有嚴格落實「三審三校」制度，未按要求對出版內容進行嚴格審核。

涉未經審批發表學術論文

今年3月第11期《寫真地理》刊出〈「熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞」實驗報告（孵化階段）〉論文，由鄭州春霖學校實驗室和新鄭市郭店「園之原」家庭農場聯合發表，作者為春霖職業培訓學校校長郭萍，以及郭太安、印大民、白衛云，其中郭萍是「雞蛋返生實驗」專題研究課題的主持者。事件在上月26日曝光後，引來極大爭議。內地媒體再發現，此前郭萍和白衛云還曾在《寫真地理》2020年6月第22期，發表過〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）——孵化雛雞的實驗報告〉一文。文中提到，學生們運用自己的「超心理意識能量方法」等，已經成功返生熟雞蛋40多枚。

面對輿論質疑，當日郭萍表示實驗中確實出現「熟蛋返生」現象，上游新聞引述郭萍稱，她運用超心理意識能量方法後，雞蛋可返生，「我孵出來的小雞還在下蛋呢」。而《寫真地理》雜誌社一名編輯稱，他們每版費用為750元人民幣，每版2500字符。費用給她後，會下發錄用通知，排版刊用，等待郵寄出刊。

官媒轟涉事職校「偽科學真騙子」

由於「熟蛋返生孵雞」太過「聳人聽聞」，上月27日，吉林省新聞出版局成立工作組，進駐《寫真地理》調查。同日，河南鄭州市也成立由市人社局、市監局、公安局等組成的聯合工作組，對春霖職校展開調查。上月28日，郭萍辭職，春霖職校也被要求停止招生整改。目前尚無鄭州方面的調查結果，央視起底春霖職校後，形容是「偽科學真騙子」。