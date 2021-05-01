北京聞風：「消費促進月」將至 助內地經濟全面復蘇 ／文：鍾鳴九

中國消費市場在去年疫情期間遭受重創。數據顯示，2020年，在投資、出口和消費這一拉動經濟的「三駕馬車」中，只有消費復蘇遲緩，全年實際增長僅-3.9%。不過，今年一季度，中國社會消費品零售總額同比增速高達33.9%，其中受疫情影響的餐飲消費也恢復到2019年同期的98%。這一趨勢能否延續下去，備受外界關注。

分析指出，中國消費增速實現「逆襲」，一方面是因為去年同期基數較低，另一方面，則是由於防疫工作穩步進行，居民就業、收入保持穩定增長，因此，即便扣除基數因素，消費趨勢依舊強勁。但需注意一些地區消費恢復仍相對緩慢，住宿餐飲、傳統零售、旅遊交通等行業的恢復也有提升空間。

黃金周料兩億旅遊人次 史上最熱

官方透露，今年消費促進活動將鼓勵各地方定制「實折實扣」的惠民措施。目前，北京、上海、山東、浙江等多地表態將持續發放消費券，舉辦車展、家電換新等消費季活動，採取財政直接補貼消費者等舉措。值得一提的是，第三屆全國「雙品網購節」和在上海舉辦的「五五購物節」將為傳統零售業企業提供重要的數字化轉型「練兵場」。此外，預測報告稱，今年五一旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到兩億人次新高，料將成為史上最熱黃金周。

打造新發展格局的嘗試

從長期看，今年「消費促進月」是中國打造新發展格局的一部分嘗試。「十四五」規劃綱要提出，要建設消費和投資需求旺盛的強大國內市場，具體而言，包括提升汽車等消費品的居民購買水平，培育新型數字消費、發展節假日消費和服務消費等。這些內容都會在今年的「消費促進月」中得到體現。

國內市場的升級也將為擴大對外開放提供重要動力。目前中國的境外消費回流已開始呈現增長態勢。據海關統計，一季度中國跨境電商進出口額比去年同期增長46.5%。作為「消費促進月」重點，將於5月7日至10日在海南舉辦的首屆中國國際消費品博覽會，是中國優化供給結構、促進高質量發展和高水平對外開放的又一次契機。

據消博會組委會統計，目前已有69個國家和地區上千家國際品牌確認參展，超過1萬名採購商將匯聚海南。首屆消博會料將為中國經濟的全面復蘇注入新動力。

文：鍾鳴九