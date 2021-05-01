涉洗錢在台受審 向心不認罪：辱港金融監管體系

中央社報道，台北地檢署起訴書指出，向心夫婦曾與上海國太投資公司合作，將國太在內地詐騙所得的2.03億港元隱匿至香港，其後再陸續將約3億元新台幣（約8205萬港元）匯入台灣的銀行，購買台北的3個豪宅單位。向心昨在庭上表示，他在香港資本市場從事「巨額交易」將近30年，這種業務的特點就是公開透明、監管嚴格，這種業務的收入永遠不會違法犯法，檢方指控他做虛假交易，不僅是對他個人極大侮辱，也是對香港金融監管體系的極大侮辱。龔青則說，她只是一名家庭主婦，從來沒參與過丈夫的事業及生意，更不用說錢的事。

兩人的律師表示，向心在香港及內地均未遭起訴及調查洗錢，甚至檢方所指非法集資事件爆發後，向心立即向香港證監會舉報並配合調查，證監會還指出向心並不是非法集資的共犯，他也獲得香港警務處核發的無犯罪紀錄證明。法官宣布，案件押後至本月28日再審。