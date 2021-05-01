新疆政府發言人：西方反華制裁是廢紙一張

中新社報道，徐貴相進一步指出，「靠制裁、打壓，根本阻礙不了企業或產業的發展壯大」，美西方的無理制裁，必將激發支持新疆受制裁產業和企業的熱情和動力，推動這些產業和企業渡過眼前困難，走向成熟強大。新疆政府研究室副主任段萬鈞表示，自治區政府堅決維護受制裁企業合法權益，正利用自貿區安排、多雙邊合作機制，引導企業利用跨境電商、海外倉等新業態新模式等，「一國一策」開拓多元化國際市場。段萬鈞還透露，新疆持續優化棉花種植佈局，加快棉花、番茄等良種培育，還在對有關技術和裝備進行自主研發，推進裝備國產化進程。

徐貴相又批評，美西方反華勢力憑空揑造涉疆「強迫勞動」謬論，肆意打壓新疆相關產業和企業，就是妄圖對新疆進行「產業滅絕」，新疆方面將採取有力措施堅決回擊，誓與各種反華勢力鬥爭到底。

內地萬字報告批駁鄭國恩

另據新華社報道，新疆發展研究中心昨發布逾1.8萬字的報告〈「謠言製造者鄭國恩」的涉疆謬論與事實真相〉，對華盛頓共產主義受難者紀念基金會（VOC）高級研究員、德國籍疆藏問題專家鄭國恩的新疆問題報告逐點批駁，指出他引用的數據案例，都是經過篡改揑造、斷章取義、強行關聯編造而成的，選取的「作證人員」，都是道德敗壞、品行惡劣、撒謊成性的人，使用的推理手法，都是前後矛盾、破綻百出、難以自圓其說的荒誕邏輯。