被揭簽「陰陽合同」 77日賺1.9億 鄭爽涉逃稅 國稅總局中紀委促查

分拆片酬 注資母親公司

綜合內地媒體報道，張恒稱，2019年初，鄭爽與投資方商定以1.6億片酬出演電視劇《倩女幽魂》。由於「限薪令」，片酬分為兩部分，表面上合同規定4800萬，剩下1.12億則以注資方式，打入鄭母實際控制的上海晶焰沙科技有限公司，該公司在新劇開拍前一個月才註冊。消息在內地掀起軒然大波。廣電總局於周四（4月29日）晚間下達指示，要求徹查劇組是否違法。同日，鄭爽在微博回應稱，「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾」。

至昨日，國稅總局在官網表示，上海市稅務機關4月初依法受理群眾關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報，稅務總局高度重視，其間已要求上海等相關稅務機關對通過「陰陽合同」等方式涉嫌偷逃稅行為依法依規進行嚴肅查處。強調「各級稅務機關對惡意偷逃稅行為，要依法嚴查嚴處，堅決維護稅法尊嚴，彰顯社會公平正義；同時，要切實依法保障納稅人的合法權益」。國家電影局昨亦表示，廣大電影從業人員要以此為戒，依法依規從事電影經營活動。

官方「限薪令」 片酬不得過5000萬

自2018年央視前名嘴崔永元揭發內地明星范冰冰逃稅事件後，稅務總局、廣電總局等5部門於當年6月出台「限薪令」，要求嚴控演員片酬。同年8月，愛奇藝、騰訊、優酷等影片網站，以及6大影視製作公司聯合發布聲明，規定演員片酬不得超過5000萬元。限薪令下，有傳一線演員的薪酬直降九成，但亦曝出藝人演員通過「陰陽合同」等各種方式逃避限制，依舊賺到盆滿缽滿。

分析料補交稅款可免牢獄

據內地刑法，逃避繳納稅款數額較大且佔應納稅額10%以上的，處3年以下刑罰或拘役，並處罰金；數額巨大且佔應納稅額30%以上的，處3年以上7年以下徒刑並處罰金。不過，內地媒體引述分析，鄭爽5年內沒有因逃稅受過刑罰，因此和范冰冰一樣，只要補齊稅款就不用坐牢。反之按照逃稅金額，最高可處7年刑期。范冰冰當年遭當局處以8.89億元欠稅及罰款，因在規定期限補繳而免於刑事責任。

行業大地震 藝人陸續註銷公司

鄭爽被查後，十多名藝人註銷了自己的個人工作室，《山東商報》引「企查查」數據指出，黃曉明、何炅、黃聖依、唐嫣、趙薇等75名一線藝人的647間相關公司中，有200間已在今年陸續註銷。

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