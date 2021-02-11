華航檢疫酒店主管確診 急撤412人

3員工發燒送院

陳時中料人傳人

中央社報道，台灣昨增5宗個案，包括兩宗境外輸入個案、兩宗本土個案及1宗源頭不明個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會指出，一宗本土個案涉諾富特酒店房務清潔部門的40多歲中級主管，近期沒有外遊，工作期間佩戴口罩及手套，且負責在消毒及清潔人員完成兩階段工作後才入房檢查，因此初步判斷他受環境感染機會不大，較可能是清潔人員中存在傳播鏈，因3名發燒員工中有兩人正是清潔人員。

陳時中表示，這是台灣首次有檢疫酒店員工染疫，在患者具傳染力期間，曾有6名華航染疫機師在諾富特酒店隔離。陳時中昨日坐鎮諾富特指揮清空工作，並親自廣播安撫館內員工。該酒店消毒後將靜置14天以上，其間207名員工、109名台籍機師、76名外籍機師及其他非檢疫住客，須接受集中隔離。

另台灣行政院長蘇貞昌昨稱，請衛福部全力協助華航機組員及相關人員接種疫苗，也請主管機關與地方政府鼓勵高風險人群，包含防疫酒店及車隊人員接種疫苗。

（抗疫新階段）