浙增11確診 全印度輸入 同一貨輪船員 惹印度變種株入華憂慮

涉事港輪「華洋朝陽」 曾泊多國

當局消毒調查隔離船員

國家衛健委官網昨披露，前日（28日）內地新增確診病例20宗，均為境外輸入病例，其中浙江11宗。中通社和澎湃新聞網報道，「華洋朝陽」上現有20名船員，均為中國籍，貨輪今年先後多次停靠孟加拉吉大港、印度卡基納達、新加坡、廈門等港口，日前因待修靠泊舟山鑫亞船廠錨地。11名船員的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，已於周一（26日）送院診治，其餘9名船員繼續留在船上隔離觀察。舟山當局亦已緊急啟動應急方案，對該船進行流行病學調查、觀察密切接觸者及消毒。

全國增20宗全輸入

中新社報道，重慶前日通報一宗境外輸入個案，患者此前曾於印度工作，引發印度變種毒株會否在中國傳播的擔憂。吳尊友對此表示，印度確診人數急劇上升再次敲響警鐘，新冠疫情防控遠未結束，並再提醒民眾防疫艱難，「只要（疫情）流行不停，病毒都在變異」，強調要堅持常態化防控措施，才能切斷變種毒株傳播，並預防新變種病毒。

疫苗接種累計逾2.4億劑

五一「不打烊」

吳尊友提醒，五一假期期間，旅行須做好安排及注意個人衛生，不組織、不參加大型聚集、聚會等活動。同場的國家衛健委發言人米鋒也稱，五一人流增加，病毒傳播風險增加，要謹守防疫措施，不能大意。他又提到五一全國疫苗接種工作「不打烊」，截至前日，中國累計報告接種新冠疫苗超過2.4億劑次，其中55%為近一個月接種。

國家衛健委疾控局監察專員王斌表示，面對當前形勢，要加強假期疫情防控，確保防疫工作能經得起五一期間大規模人群流動的「壓力測試」，國家衛健委將與相關部門進一步強化重點疫情防控。

（綜合報道）

（抗疫新階段）