普查再延公布 官網僅交代：人口續增長

中國去年12月完成第七次全國人口普查。國家統計局發言人劉愛華上月15日稱，打算在4月上旬公布普查結果；到本月16日又表示，此次人口普查將增加發布「更多更細」的資訊，因此準備工作增加。

人口普查數據遲遲未公布，引起外界揣測。英媒《金融時報》日前引述消息稱，普查推遲公布是因其將揭示中國人口自1949年及1958年至1960年間的「大躍進」以來首次下降，且少於官方口徑的14億，官方認為這一數據「敏感」，需各地政府「通氣」謹慎處理。

內媒《第一財經》引述知情人士表示，有關數據預計改為5月中上旬公布。該報道指，國家統計局數據諮詢處職員昨稱，目前仍無具體時間表，因為部分數據量較大，還在處理。

國家統計局昨午於官網發布回應，稱「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體數據將在第七次全國人口普查公報中發布。」

前述《第一財經》報道稱，近期多地已開會審議本地人口普查公報，並部署有關工作。山東本月15日相關會議上，副省長王書堅表示，要嚴格按照有關規定和程序發布普查公報，並「加強輿情監測應對，主動向公眾解疑釋惑」。同日安徽統計局會議上，統計局副局長程龍乾亦強調，要「做好人口普查數據發布的宣傳工作，主動設置主題加強解讀，高度重視輿情應對」。

針對各方對中國人口普查數據的關注，官媒《環球時報》總編輯胡錫進前晚發帖表示，「不覺得人口新動向是重大政治問題」，並「相信國家有充分手段和能力做出干預，促進調整」。

《環時》總編：網上現輿論

因年輕人過得不易要釋放情緒

胡認為，網上「有些情緒」主要是大城市年輕人過得不容易，看到出生率下降可助其釋放這種情緒，對此官方應坦然面對；但另有一些人總想批評計劃生育，這種輿論存在已久，大部分能量已經釋放，而他反對對計劃生育的極端否定。