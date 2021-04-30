國際太空站擬2024年退役 天宮料將一枝獨秀

規模較大功能複雜 惟漸現老化問題

根據公開資料，ISS由美、俄、日、加及歐盟等涉共16個國家的航天機構，自1998年起共同建造，並於2010年完成，是有史以來規模最大、耗時最長，及參與國家最多的太空國際合作項目。

與天宮太空站相比，ISS結構更大、功能更複雜，其體積寬達109米、長73米、高20米、重419噸、內部容積916立方米，可容納6名太空人同時駐留。運營超過20載，ISS近年開始出現設備老化脫落、氣體泄漏等問題。俄羅斯副總理鮑里索夫本月18日宣布，俄方將在太空站運營合約2024年結束後退出，並開始建造自己的太空站。美國宇航局亦計劃於2024年開始建立月球軌道太空站。

中國環球電視網（CGTN）報道，中國載人航天工程辦公室主任郝淳稱，未來一定會有國外太空人到中國太空站工作和生活，部分已開始學中文。目前已有17個國家、23個實體的9個項目入選中國太空站第一批科學實驗項目。