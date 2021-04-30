天和核心艙升空 太空站建造揭序幕 料明年建成 兩年11發射任務

據新華社報道，搭載「天和」的長征五號B遙二運載火箭昨日上午11時22分30秒發射，火箭起飛約8分鐘後完成艙箭分離，核心艙成功進入預定軌道。發射一個多小時後，飛控大廳的畫面顯示，天和號太陽能帆板順利打開，現場傳出歡呼聲。中國載人航天工程總指揮李尚福其後宣布，天和核心艙準確入軌、太陽能帆板工作正常，發射任務圓滿成功。

習致賀電：航天強國重要工程

習近平賀電中提到，建成國家太空實驗室是實現載人航天工程「三步走」戰略的重要目標，是建設科技強國、航天強國的重要引領性工程。天和核心艙發射成功，標誌着中國太空站建造進入全面實施階段，為後續任務展開奠定了堅實基礎。總理李克強、中央書記處書記王滬寧等人在北京航天飛行控制中心觀看發射，李克強與在場人員握手祝賀。

本次發射升空的天和核心艙全長16.6米，最大直徑4.2米，重量約22.5噸，相當於15輛私家車，是未來中國「天宮」太空站的管理和控制中心。太空站將建在距地面約400公里的近地軌道，可供3人長期駐留、6人短期駐留。

按照建造任務規劃，中國今明兩年將進行11次發射任務，包括3次太空站艙段發射，4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，2022年完成太空站在軌建造，實現「三步走」發展戰略第三步的任務目標（見表）。

「神舟12號」3人飛船料6月發射

此次發射後，「天舟2號」貨運飛船計劃5月升空，為天和號補給推進劑。「神舟12號」載人飛船最快6月發射，運載3名太空人進入中國太空站。太空人團隊早前已經選定，正在接受訓練。中國載人航天工程辦公室主任郝淳表示，「神舟12號」團隊有3個人，將在軌駐留3個月。9月和10月將分別實施「天舟3號」和「神舟13號」的飛行任務，「其中神舟13號有3名航天員，他們將在軌駐留6個月。今後，6個月的駐留就是航天員乘組（團隊）在軌的常態」。

中國載人航天工程總設計師周建平說，中國太空站建成後將成為國家太空實驗室，從事空間科學研究和空間的新技術研究試驗。他表示，歡迎全世界各國科學家參與中國太空站的科學實驗項目。

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