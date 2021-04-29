華航群組續擴 台研機組人員檢疫「一人一户」

昨3確診 2為機師同住家人

中央社引述台灣中央流行疫情指揮中心報道，當地昨日新增3宗本土個案，兩宗為早前確診華航機師的家人、1宗為加拿大輸入病例的接觸者。兩名染疫機師親屬分別為10多歲男童和40多歲女子，分別來自不同機師家庭，於當局做接觸者檢測時發現。染疫男童就讀桃園市西門國小，所在班級昨日起停課一周；環保局已派員到學校消毒。

截至昨日，華航機師群組造成4名機師家人確診，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，研議機組人員在台灣居家檢疫模式改為「一人一戶」。他解釋，考量航空機組人員在機上都有完整防護裝備，且在台檢疫完成前都會採樣檢測，此前採取的「一人一室」居家檢疫政策，較一般民眾入境以「一人一戶」形式居家檢疫寬鬆。

外界擔憂染疫的印尼籍機師妻子，確診前可自由在社區走動，成防疫缺口。台灣衛福部長陳時中昨日稱「應該不會」，因她居家隔離後已做兩次檢測，均呈陰性，代表隔離前不具傳染力。他表示依目前調查結果，新冠病毒在社區傳播的風險很低，但為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者的活動史，並針對相關密切接觸者提供免費檢測。

暫4.8萬人接種 未見打針後死亡個案

華航園區除展開大規模檢測，周二起亦設置疫苗接種站，約355名機組員接種疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，截至周二全台累計接種48,180劑疫苗，新增不良事件18宗，當局指均為「非嚴重不良事件」。台灣接種至今未錄疑似接種後死亡個案。

（綜合報道）

（抗疫新階段）