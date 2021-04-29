提高生育率關鍵 經濟學家：增加收入

宋清輝昨日在《每日經濟新聞》撰文表示，內地新增人口減少，原因在於經濟發展。他指中國經濟高速發展背後，是成千上萬勞動者辛勤付出，有人忙碌到沒有假期、雙休日，還早早出現謝頂、職業病等，生活壓力讓人無力承擔組建家庭的責任。

文章又稱，工作及生活壓力導致一部分人出現生育障礙，還有夫妻選擇「丁克」（即DINK（Dual/Double Income, No Kids），有能力而選擇不生子女的夫婦），再加上存在重疾及死亡等情况，實際可生育的女性數量更少。文章還指出，不斷升高的育兒成本，讓小孩「贏在起跑線」的競爭壓力，抑制多生意願。而隨着官方推進延遲退休年齡，託育亦成新問題。

倡補貼多子女家庭撫養費

宋在文中提出，當下鼓勵生育不能僅是口頭上鼓勵，要有真正的實惠，例如承諾多子女家庭的孩子未成年期間每年可報銷部分撫養費等；另一方面要做好新生人群未能增加的準備，面對未來發展問題，例如考慮如何更好地解放雙手，讓人工智能和機械設備完成融合，集中力量和資源；同時繼續加強優生優育，全面、科學指導備孕人群做好生育及養育，培養人才。