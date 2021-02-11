普查結果將公布 人口料60年首降 金融時報：不達「14億人」預測 官方慎待「敏感」數據

曾稱本月上旬發布 資訊「更多更細」

中國每十年展開一次全國人口普查，去年11月1日至12月10日期間完成第七次全國人口普查，官方普查方案文件表明將於今年4月「發布主要數據公報」。中國經濟網報道，國家統計局新聞發言人劉愛華本月16日在記者會上表示，是次人口普查較第六次將發布「更多更細的信息」，並大幅增加普查公報數量，會加快工作進度，力爭早日公布結果。此前於3月15日，劉稱人口普查已到最後審核匯總階段，計劃4月上旬舉行發布會。

《金融時報》周二（27日）引述知情人士報道，是次普查結果顯示2020年全國總人口不足14億，將出現自1949年有紀錄、大躍進運動以來首次人口下降（見圖）。而中國官方統計指全國總人口在2019年突破14億。知情人士稱，普查數據被認為「非常敏感」，因此要待眾多政府部門就數據及其含義達成共識後才公布。

專家料人口減礙經濟趕超美國

報道引述北京「中國與全球化智庫」的研究員稱，人口普查結果將衝擊中國人對國家以至各政府部門工作的看法，因而官方需要「非常謹慎處理」。有分析人士認為，普查結果或將表明中國達到人口高峰可能早於官方預測。此外，人口下降將對中國的經濟發展、消費及養老問題等產生重大影響。路透社引述保銀資產管理首席經濟學家張智威稱，若中國證實人口下降，「將可能不得不徹底放開生育政策，並更快地推遲退休年齡」。報道並引述經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）稱，人口增長放緩可能會使中國更難在經濟上趕超美國，並影響中國的全球地位。

據《21世紀經濟報道》本月20日報道，近期至少有26個地級市披露人口數據，其中有8個城市戶籍人口自然增長率跌穿零的關口。即使在經濟相對發達的江蘇省，其泰州、揚州、鎮江、常州和無錫等5城，都列入自然人口負增長行列。報道指出，導致上述城市自然人口負增長的原因包括老齡化比例上升、城市人口出生率下降、育齡婦女數量下降、城市整體生育意願低，以及疫情影響等。

2016年推二孩 出生率2019年錄新低

中國2016年實施「全面二孩」政策，允許夫妻生育兩個孩子。但官方數據顯示，內地出生人口除在2016年受政策推動上升外，其後3年連續下降，至2019年錄得建國以來最低出生率，僅1.048%，出生人口1465萬。此外，2019年勞動人口按年減89萬，連降8年。

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