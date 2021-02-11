普查結果將公布 人口料60年首降 金融時報：不達「14億人」預測 官方慎待「敏感」數據

【明報專訊】中國去年底完成第七次全國人口普查，結果原定於本月公布，但兩度推遲，或有望今明兩天見分曉。英國《金融時報》（FT）引述知情人士報道，當局遲遲不公布是因為普查報告將顯示全國人口不到官方一貫口徑的14億，或對中國經濟發展、消費力、養老問題等產生重大影響。報道稱，多個政府部門需就這「敏感」結果及其影響達成共識後才能公布。
曾稱本月上旬發布 資訊「更多更細」
中國每十年展開一次全國人口普查，去年11月1日至12月10日期間完成第七次全國人口普查，官方普查方案文件表明將於今年4月「發布主要數據公報」。中國經濟網報道，國家統計局新聞發言人劉愛華本月16日在記者會上表示，是次人口普查較第六次將發布「更多更細的信息」，並大幅增加普查公報數量，會加快工作進度，力爭早日公布結果。此前於3月15日，劉稱人口普查已到最後審核匯總階段，計劃4月上旬舉行發布會。
《金融時報》周二（27日）引述知情人士報道，是次普查結果顯示2020年全國總人口不足14億，將出現自1949年有紀錄、大躍進運動以來首次人口下降（見圖）。而中國官方統計指全國總人口在2019年突破14億。知情人士稱，普查數據被認為「非常敏感」，因此要待眾多政府部門就數據及其含義達成共識後才公布。
專家料人口減礙經濟趕超美國
報道引述北京「中國與全球化智庫」的研究員稱，人口普查結果將衝擊中國人對國家以至各政府部門工作的看法，因而官方需要「非常謹慎處理」。有分析人士認為，普查結果或將表明中國達到人口高峰可能早於官方預測。此外，人口下降將對中國的經濟發展、消費及養老問題等產生重大影響。路透社引述保銀資產管理首席經濟學家張智威稱，若中國證實人口下降，「將可能不得不徹底放開生育政策，並更快地推遲退休年齡」。報道並引述經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）稱，人口增長放緩可能會使中國更難在經濟上趕超美國，並影響中國的全球地位。
據《21世紀經濟報道》本月20日報道，近期至少有26個地級市披露人口數據，其中有8個城市戶籍人口自然增長率跌穿零的關口。即使在經濟相對發達的江蘇省，其泰州、揚州、鎮江、常州和無錫等5城，都列入自然人口負增長行列。報道指出，導致上述城市自然人口負增長的原因包括老齡化比例上升、城市人口出生率下降、育齡婦女數量下降、城市整體生育意願低，以及疫情影響等。
2016年推二孩 出生率2019年錄新低
中國2016年實施「全面二孩」政策，允許夫妻生育兩個孩子。但官方數據顯示，內地出生人口除在2016年受政策推動上升外，其後3年連續下降，至2019年錄得建國以來最低出生率，僅1.048%，出生人口1465萬。此外，2019年勞動人口按年減89萬，連降8年。
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