刊「熟蛋返生」論文 雜誌整改學校受查

鄭州春霖職業培訓學校校長郭平（又稱郭萍）及河南醫學高等專科學校附屬醫院主任醫師白衛雲，早前在新興地理綜合類刊物《寫真地理》刊發題為〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）——孵化雛雞的實驗報告〉的論文，稱該校師生通過超心理意識能量方法，將熟雞蛋變成生雞蛋，再孵化成雛雞，已成功返生40多枚。

吉林省新聞出版局進駐雜誌

此事近日在內地引發熱議，論文觀點被認為玄幻、反智及反科學。新華社報道，吉林省新聞出版局已對《寫真地理》雜誌做出停刊整頓處理。吉林省新聞出版局也成立專項工作組，進駐雜誌出版單位，對其主要負責人、相關責任人約談核查，並調閱樣刊和相關材料，核實有關情况。

觀察者網報道，面對外界針對春霖職校有關「超心理意識能量」課程的質疑，學校一名女性負責人稱，「不用懷疑，這個課程未來會去中科院授牌，也會在鄭州大學開設」。對此，中國科學院官方微博「中科院之聲」轉發了相關報道截圖，還配上一個「呵」字。

「第二作者」割席：曾獲邀看實驗 被署名

涉事論文的第二作者白衛雲也撇清關係，表示「當時只是被邀請見證雞蛋返生的實驗，不知道為什麼被署名為第二作者」。大象新聞引述河南醫學高等專科學校附屬醫院聲明指，白係醫院退休人員，此事為個人行為，醫院正在核查有關信息及與相關部門對接，將及時回應社會關注。

針對此事，據央視報道，鄭州市已成立由市人社局、市市場監管、市公安局等部門及屬地共同參與的聯合工作組，對該學校展開全面調查。如發現問題，將依法依規嚴肅處理。

對於「熟蛋返生」，中科院科普雲平台「中國科普博覽」昨發文稱，2015年科學家「復生」熟蛋，實驗目的是為了研究熟蛋中的蛋白質結構是否可復原。最後科學家也沒做到把「熟雞蛋」變成「生雞蛋」，只是把熟蛋中一種蛋白質結構恢復85%。至於所謂「熟變生」，只是科學家的概括比喻。