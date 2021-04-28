主持與南亞5國抗疫會議 疫情肆虐印度未與會 王毅：願隨時幫助

籲各國抵制「單邊強權」

據外交部網站，王毅在會上呼籲各國攜手開創更加和平穩定的發展環境，強調若任由單邊強權繼續橫行，最先遭殃的是發展中國家和中小國家；呼籲各國堅持抵制動輒干涉別國內政、脅迫選邊站隊的非法行徑，共同致力於地區乃至世界的和諧與安寧。

王毅說，這次會議也向印度發出邀請，印度當前正全力抗擊疫情。中方對印度遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以誠摯慰問。他重申中方願隨時根據印方需要，向印度人民提供支持和幫助。中國有關企業在政府支持下已經積極行動起來，第一批製氧機已運抵印度。

稱中國首批製氧機已運印度

對於印度疫情，新華社引述中國疾病預防控制中心副主任、研究員馮子健認為，印度第二波疫情總體上不會對中國產生太大影響。「因為國家一直在嚴防死守，現在防控姿態沒有調整」，強調要繼續做好「外防輸入」，降低由輸入引起本土傳播的風險。

而王毅周一（26日）在「中國國際發展合作成就展」開幕儀式致辭亦表示，在近年來層出不窮的全球挑戰和災難面前，「中國援助」從未缺席。面對新冠肺炎疫情，中國開展了新中國歷史上規模最大的全球緊急人道主義援助行動，向160多個國家和國際組織提供緊急抗疫物資援助。現在，中國又克服自身需求大幅提升的困難，正在向80多個國家和4個國際組織提供疫苗。