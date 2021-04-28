訪桂螺螄粉廠 稱特色產業推動高質量發展 習：黨支持指導民企 盼放心大膽發展

稱630萬人脫貧「黨說話算數」

新華社報道，習近平此行先後赴桂林、柳州、南寧等地考察，深入革命紀念館、農村、企業、民族博物館等，圍繞貫徹中共十九屆五中全會精神、開展黨史學習教育、推動「十四五」開好局起好步等工作作調研。習近平昨天上午赴位於省會南寧的廣西民族博物館，參觀壯族文化展。館外正舉行壯族農曆三月三「歌圩節」對歌等活動。習在活動現場表示，廣西這些年發展進步很大，脫貧攻堅任務順利完成，630多萬人脫貧。「我說過，脫貧路上一個也不能少，一個民族都不能少。中國人說話、中國共產黨說話、中國共產黨的領導說話是算數的」。

訪柳州國企 強調創新自強

前天下午，習到柳州國企柳工集團考察，表示製造業高質量發展是中國經濟高質量發展的重中之重，建設社會主義現代化強國、發展壯大實體經濟，都離不開製造業，要在推動產業優化升級上繼續下功夫。只有創新才能自強、才能爭先，要堅定不移走自主創新道路，把創新發展主動權牢牢掌握在自己手中。

柳工集團是中國機械工業百強企業，產品遠銷170多個國家和地區，其中柳工裝載機銷量全球第一。

同日，習近平還到訪了柳州螺螄粉生產集聚區，了解螺螄粉特色產業促進就業、帶動農民增收等情况。他稱，小米粉大產業，做到這麼大很不容易，「我們鼓勵民營企業發展，黨和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展」。他強調，發展特色產業是地方做實做強做優實體經濟的一大實招，要結合自身條件和優勢，推動高質量發展。

近期多有「國進民退」批評

公開資料顯示，中國民營企業自2018年起貢獻全國稅收50%以上、創造國內生產總值（GDP）超過60%、技術創新佔全國企業創新比重超70%。習近平近年多次表態關心支持民營企業，曾強調「民營企業對我國經濟發展貢獻很大」，又開展民營企業座談會讓企業「吃下定心丸、安心謀發展」。但是，有關「國進民退」的批評仍不絕於耳。

去年9月，習再指示要「把民營經濟人士團結在黨的周圍，更好推動民營經濟健康發展」，中共中央辦公廳同時宣布加強民企黨建工作、鼓勵民企混合制改革等，被認為是進一步收緊對民企的監管。近日在重罰阿里巴巴之後，本月13日中國市監總局與中央網信辦、稅務總局又進一步要求騰訊、百度、京東、字節跳動等34個大型網企全面自行檢查、徹底整改，顯示民企電商在「國進民退」的態勢下正處處受到制肘。

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