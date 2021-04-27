華航機師群組增兩確診 累計9人

陳時中：半數近期曾飛美機場

《聯合報》報道，昨日確診的兩人均為台籍機師，其中一名30多歲機師4月6日至9日曾飛美國，返台後居家隔離至14日。4月19日至22日再次飛美國，24日出現咳嗽、發燒等症狀，至昨日確診。另一名40多歲機師，4月8日至10日曾飛美國，25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於昨日確診。兩個案的感染源仍在調查。

目前該群組在台灣共有9人染疫，除8名機組人員外還有一名家屬。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，確診染疫的貨機機師是分屬4個機隊。他稱目前無法把所有染疫貨機機師個案串在一起，有不同情况，但有半數以上近期都有飛過美國安克雷奇國際機場，若時間拉長一點來看，更是有七成以上都曾飛過該機場。

陳時中表示，為確認防疫是否有漏洞，指揮中心將全面檢視華航提供機組員的居家檢疫場所。在華航擴大採檢完畢後，陳時中也強調，還需釐清3件事，首先是這次華航疫情的傳播鏈為何，第二是航空機組人員防疫模式是否出了系統性問題， 第三是審視目前管制方式能否有效管理，完整資料預計29日、30 日出爐，將與專家開會討論。

（抗疫新階段）