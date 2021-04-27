刊「熟蛋返生孵雞」論文 內地期刊：給錢沒有發不了

據萬方數據知識務平台查詢顯示，「熟蛋返生孵雛雞」的相關論文有三篇，其中題為「熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞實驗報告（孵化階段）」收錄在《寫真地理》期刊2021年11期。還有一篇題為「熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）-孵化雛雞的實驗報告」，收錄在2020年22期。

撰文者稱運用「超心理意識能量」

報告摘要寫道：「一群特別培訓的學生，在郭平老師指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞。並且已經成功返生了40多枚。」報告還稱，「熟蛋返生」是學生運用「自己的超心理意識能量」做到的，「取煮熟雞蛋一枚，放入茶杯，學生開始利用超心理意識能量方法，開始雞蛋返生，20分後雞蛋返生成功。」

網民轟反科學 質疑審核機制虛設

根據文章，參與實驗的有鄭州春霖學校特訓生10人，還有觀察見證專家及學生家長10人，包括該文作者鄭州春霖職業培訓學校校長郭平，以及河南醫學高等專科學校附屬醫院主任醫師白衛雲。

上游新聞報道，「熟雞蛋返生」論文事件在內地輿論場迅速發酵，網友紛紛留言，除指摘論文內容「反科學」，也將矛頭指向刊發此文的《寫真地理》，懷疑其論文審核機制形同虛設，助長學術不端之風，呼籲主管部門嚴查。共青團中央官方微博也發表評論稱：「一個敢寫，一個敢發。」

報道：《寫真地理》刊文每版收費750元

《西安商報》旗下漩渦視頻向《寫真地理》期刊查詢時，對方表示，該論文有些玄幻，正常審核不會通過，「作者應該是用了什麼別的辦法發表的」。

上游新聞則引述《寫真地理》雜誌的一名李姓編輯表示，刊文每版收費750元，李強調稱，（論文）給錢沒有發不了的。

公開資料顯示，《寫真地理》是由吉林省新聞廣電局主管、吉林省輿林報刊發展有限責任公司主辦的國家正規出版期刊，屬於新興地理綜合類刊物。

郭平回應，稱實驗是她的個人行為，文章所述全部屬實，現在已經做了100多個雞蛋。郭還稱，她培養的學生們有特殊能力，不僅能把熟蛋返生，「就是隨便摘一片葉子，也能扯斷後再復原。」另外，他們還能「在手機不打開的情况下拍到外界的相片」。

鄭州市人社局審批部門已到涉事學校調查。人社局稱，就該校招聘幼兒腦開發教師疑似開展相關課程等，如果該校從事審批內容之外的教學，定會處罰。