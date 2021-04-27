解放軍兩棲艦服役 台：可阻進犯東沙太平島

國家主席習近平23日在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式。這3艘艦艇分別為094A型彈道導彈核潛艦「長征18號」、055型導彈驅逐艦「大連號」，以及075型兩棲攻擊艦「海南號」。

中央社報道，台灣的國安局、外交部、國防部、海巡署等多個單位，昨日上午以「近期東亞情勢發展暨對我影響」為題，赴台立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委蔡適應質疑，台灣實控的東沙、太平島上目前只有紅隼反裝甲火箭彈，是否能擋住解放軍武裝直升機、兩棲車輛，甚至075兩棲攻擊艦。對此，海巡署長周美伍表示，海巡都是防衛性武器，若有威脅將協調友軍單位協助。台海洋委員會主委李仲威則稱表示，若解放軍無人機進入東沙島附近空域，「該開火就開火」。

台國防部戰略規劃司長李世強中將則指出，針對解放軍從過去的兩棲形態（空軍和火箭軍）到三棲（空、海和火箭軍）進犯，台軍都有相對應武器，但不適合公開說明；蔡適應詢問，現有台軍武器能達到東沙、太平島並進行有效嚇阻，李世強回應，「可以」，蔡適應再次追問「你確定」，李世強再度表示，「可以」。