熱舞賀清華110年 女生被批辱校風 評論：憂風波後連低俗的空間都沒有

在網傳短片中，多名長髮披肩的女生身穿金黃色流蘇吊帶連身短裙，在清華大學地標大禮堂草坪前面表演。她們隨着軍樂隊的音樂舞動，動作生硬，也不甚整齊劃一。

校友：以為洗浴中心開業

清華校友、原北京外國語大學副教授喬木前天在微博轉發短片並批評稱，表演「看不出藝術的美感、青春的性感、運動的力感。編排之拙劣，表現之粗糙，配樂之尷尬，不看校名和背景的大禮堂，還以為是墳頭蹦迪（墳前跳舞）、趕集賣藝、洗浴中心開業」，表示對母校失望。

該帖至昨天被轉發7500多次，獲讚逾9.5萬個，引發激烈討論。附和的網民認為，女生的舞蹈動作「低俗獻媚不健康」，像「城鄉結合部草班台子」，還有人稱「大學墮落、年輕人墮落」。清華大學社會學系教授郭於華亦在個人微信稱「不忍目睹」，並表示言論引來群組和朋友圈被封，她其後再斥「你跳你的傻缺（意即「蠢」）舞，我就是覺得難看，不行嗎？」

不過，支持聲音亦不少。內地著名作家、編劇「六六」就在微博支持清華女生，稱「清華姑娘跳舞關你們P（屁）事！人姑娘除了會跳舞還有腦子……過幾十年，這群人裏搞不好還出幾個院士，而你們P話囉嗦的人，過幾十年也就跳個廣場舞。」有網民更表示，從舞蹈看到「敢於自嘲互黑的象徵」及「獨立思想、自由精神的印記」。

一些網民分析，表演給人觀感不佳或因沒舞台燈光效果配合。其中一名舞蹈藝術家指出，女生跳的是爵士舞，類似「百老匯」，看起來低俗不是因為服裝問題，而在於樂隊不合適，且舞者動作沒有放開，臉上沒表情，似被強迫在跳，「要是真的享受舞蹈，快樂應該能感染到別人。」還有人認為，活動本身就是學生自娛自樂，應給學生空間，玩他們想玩的，而不是總想教育人、 感染人。

六四領袖：沒跳文革風 其他無所謂

同樣是清華校友、身在美國的六四學運領袖周鋒鎖在Twitter上稱，「清華舞蹈隊沒有跳文革風格的舞蹈，其他都無所謂。」他指網上評論過於苛刻，又稱以清華一貫作風，跳美國爵士舞已是創新。

異見人士王愛忠則在Twitter表示，有人認為清華校慶充斥低俗內容，與清華一流學府身分不符，但年輕人低俗一點也沒什麼，只要是他們自己喜歡的、自願的，况且同時代的年輕人就不見得認為表演低俗。王稱，在現時政治氛圍下，他更擔憂在這場輿論風波後，年輕學生可能連低俗的空間都沒有。

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