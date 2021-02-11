廣東十四五目標：年均GDP增5%

中新社報道，規劃綱要顯示，「十四五」時期，廣東經濟內生動力明顯增強，經濟結構更趨改善，內需對經濟增長的拉動作用顯著提升，實現供給和需求結構在更高水平上的動態平衡，現代化經濟體系建設取得重大進展，實現經濟在高質量發展軌道上穩健運行。

廣東省「十四五」規劃期間GDP年均增長約5%，比「十三五」年均增長6%為低。對此，廣東省發改委副主任黃恕明表示，通過測算，他認為「十四五」時期實際廣東省GDP增速具備超過5%的條件。

黃恕明：可更高 但為不確定因素留空間

黃恕明解釋稱，考慮到未來5年外部環境變化仍然有很大的不確定因素，需要為此留有一定空間，也有利於從容靈活應對各種風險和挑戰。黃恕明表示，展望「十四五」時期，廣東經濟社會發展面臨重大機遇，包括中央積極支持廣東繼續走在全國前列，粵港澳大灣區和深圳中國特色社會主義先行示範區「雙區」建設等多重國家戰略和先行先試政策，「雙區驅動」疊加效應將充分釋放。