華航7機組人員確診 源頭不明 4機師染變種

華航兩名台灣貨機機師20日經檢疫期滿檢測，確診且感染源不明，日前又有一名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診，引發華航機師染疫風波。當局緊急對在台接觸者及華航1270多人擴大檢測，昨日再增兩名華航機組人員確診。

疫情指揮中心通報，其中一名50多歲男機師13至17日曾執飛至美國，18日抵台後居家檢疫3天；22日因針對澳洲檢出陽性機師之接觸者回溯檢測，於25日確診；另一名30多歲男機師4月18日與另3名機組員一同執飛至德國，22日返台後3天居家檢疫，24日檢疫期滿後由公司安排檢測，於25日確診。

對於有媒體質疑此次華航機組染疫案為桃園醫院群聚案翻版，陳時中昨在疫情記者會中表示「不認同」， 他稱桃園醫院群聚案病毒株為加州變異株，最初由醫師被感染後再傳染給其他醫護、家屬、患者等，感染源明確，但因感染的高風險族群大多為身體衰弱的患者，染疫後病情較嚴重，整體評估風險較高。

至於華航機師染疫案，陳時中說，主要感染的是傳染力、致死率都更強的英國變種病毒，感染源不明，機組人員在2至3人的小團體中長時間接觸，和其他大團體接觸時間較短，且接觸者大多是健康人，整體風險較小。

安排接種疫苗 陳時中：非強制

不過陳時中強調，機師也可能和大團體之間出現感染鏈，因此才會針對華航擴大回溯篩檢，盼釐清感染途徑。目前每天平均可採檢200人，希望在3到4天內把華航在台機組人員全檢測。現場除採檢、抽血檢驗抗體，也會安排接種疫苗，並不是強制施打，仍會尊重機組人員的選擇。

華航機組接種者少 被抨擊

此次事件發生後，華航被揭發因疫苗接種人數少而引發外界抨擊。陳時中說，因此不排除停飛以盡早完成檢驗及施打疫苗。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經調查，這次染疫的華航機師中，有4人確定感染英國變異株，不排除是同一宗事件，但其中關聯因素還在調查。

（綜合報道）

（抗疫新階段）