華航7機組人員確診 源頭不明 4機師染變種

【明報專訊】台灣華航機組自4月20日（上周二）檢出兩名貨機機師確診新冠病毒後，染疫人數持續擴大，至昨日已累計7名機組人員確診。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中否認是桃園醫院群聚案翻版，稱希望盡快完成所有華航機組人員的檢測，但強調不會強制要求接種疫苗，仍會尊重機組人員的選擇。
華航兩名台灣貨機機師20日經檢疫期滿檢測，確診且感染源不明，日前又有一名華航印尼籍貨機機師在澳洲確診，引發華航機師染疫風波。當局緊急對在台接觸者及華航1270多人擴大檢測，昨日再增兩名華航機組人員確診。
疫情指揮中心通報，其中一名50多歲男機師13至17日曾執飛至美國，18日抵台後居家檢疫3天；22日因針對澳洲檢出陽性機師之接觸者回溯檢測，於25日確診；另一名30多歲男機師4月18日與另3名機組員一同執飛至德國，22日返台後3天居家檢疫，24日檢疫期滿後由公司安排檢測，於25日確診。
對於有媒體質疑此次華航機組染疫案為桃園醫院群聚案翻版，陳時中昨在疫情記者會中表示「不認同」， 他稱桃園醫院群聚案病毒株為加州變異株，最初由醫師被感染後再傳染給其他醫護、家屬、患者等，感染源明確，但因感染的高風險族群大多為身體衰弱的患者，染疫後病情較嚴重，整體評估風險較高。
至於華航機師染疫案，陳時中說，主要感染的是傳染力、致死率都更強的英國變種病毒，感染源不明，機組人員在2至3人的小團體中長時間接觸，和其他大團體接觸時間較短，且接觸者大多是健康人，整體風險較小。
安排接種疫苗 陳時中：非強制
不過陳時中強調，機師也可能和大團體之間出現感染鏈，因此才會針對華航擴大回溯篩檢，盼釐清感染途徑。目前每天平均可採檢200人，希望在3到4天內把華航在台機組人員全檢測。現場除採檢、抽血檢驗抗體，也會安排接種疫苗，並不是強制施打，仍會尊重機組人員的選擇。
華航機組接種者少 被抨擊
此次事件發生後，華航被揭發因疫苗接種人數少而引發外界抨擊。陳時中說，因此不排除停飛以盡早完成檢驗及施打疫苗。
疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經調查，這次染疫的華航機師中，有4人確定感染英國變異株，不排除是同一宗事件，但其中關聯因素還在調查。