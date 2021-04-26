中宣部整治短片平台 禁未經授權使用 數十影視傳媒曾聯署倡管版權

澎湃新聞報道，中宣部版權管理局局長于慈珂昨在國務院新聞辦公室記者會表示，國家版權局高度重視近年網絡短片侵權盜版問題。他強調，作品未經許可不得傳播使用，這是著作權法規定的基本原則。

于慈珂提到，5年來該局連續開展打擊網絡侵權盜版「劍網」專項治理行動，公布重點影視作品預警名單38批，有640部作品作為重點預警，對這些作品的網絡傳播作專項保護。對網絡短片版權的專項整治也從2018年起納入「劍網」，着力強化對短片平台企業以及自媒體、公眾帳號生產運營者的版權監管。

禁複製傳播影視音樂作品

針對影視業界的訴求，于慈珂表示，國家版權局今年將繼續加大力度打擊短片領域侵權行為，堅決整治短片平台以及自媒體、公眾帳號生產運營者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為。

此外，將推動短片平台以及自媒體、公眾帳號運營企業全面履行主體責任，切實加強版權制度建設；同時鼓勵支持電影著作權集體管理組織加強自身建設，依法開展電影作品著作權集體管理。

本月9日，內地15家影視行業協會、53家影視公司，以及騰訊視頻、愛奇藝等5家影片網站發布關於保護影視版權的聯合聲明。23日晚，更多影視行業機構以及514名藝人、導演等再聯合發布《倡議書》，要求短片平台、公眾帳號提升版權意識，整治侵權問題。

新華網本月初報道，由國家版權局支持的「12426版權監測中心」《2020中國網絡短視頻版權監測報告》顯示，熱門電視劇、綜藝節目、院線電影是被侵權「重災區」，常見侵權行為包括通過剪接、壓縮原影視劇集直接「搬運」內容，抄襲原創短片作品創意或形式，音樂侵權等。