五一假期預訂 故宮15萬門票「秒殺」 旅遊人數料突破疫前 學者：報復式出遊

今年「五一」假期，是2008年官方取消「五一黃金周」後最長五一假期之一，亦將可能成為史上出遊人數最多的五一假期。《南方都市報》、中國新聞網等報道，據旅遊網站「去哪兒」等數據，截至昨天，全國機票預訂量已超新冠疫情爆發前的2019年同期三成。機票經濟艙平均票價為1021元（人民幣，下同），超過2019年同期均價。

火車票難求 網民：堪比春運

儘管如此，熱門航班經濟艙仍一票難求。以北京飛往三亞的航線為例，該航線五一當天多數航班經濟艙已售罄。數據顯示，排名前十的目的地為上海、北京、三亞、廣州、成都、重慶、西安、廈門、杭州、深圳。此外，多條熱門線路火車票開賣即「秒殺」，被網民形容「堪比春運」，鐵路購票網站「12306」一度癱瘓。

海南三亞酒店漲價八成

酒店方面，去哪兒數據顯示預訂量較2019年同期增長43%，酒店每晚均價458元，比2019年時貴85元。部分熱門目的地如海南三亞的酒店，平均價格較2019年同期上漲80%，平均每晚價格高達1696元。

酒店預訂最熱門的城市是北京，較2019年同期增長六成。部分較小眾目的地如海南儋州、西藏山南等地酒店預訂領先全國，與2019年同期相比分別增長11.6倍、10.4倍。另據民宿預訂網站「途家」大數據，部分熱門城市的網紅民宿亦已滿房，長沙、西安、廈門、武漢、桂林、青島多地民宿將近約滿。

北京多個提前開放預約購票的熱門景點一票難求。其中故宮假期5天共15萬張門票昨天已告售罄。故宮客服近日表示，假期門票每天開搶幾分鐘就賣光。據指，故宮門票提前10天預售，每日3萬張。可提前7天預約參觀的國家博物館，假期前兩天共1.6萬個參觀名額也已約滿。

蘭翔：民眾出遊信心恢復

中國新聞網引述去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，今年內地疫情防控形勢總體保持良好，民眾出遊信心不斷恢復，出遊需求日益增加，經清明假期「試水」後，相信會有更多人趁五一的5天長假選擇跨省長線旅遊。本月初，內地清明假期放3天，官方稱全國出遊人數為1.02億，恢復至疫情前同期的94.5%，是民眾經歷農曆新年「就地過年」後第一個「報復式」出遊高峰。

業內預計，五一假期出遊人數有望突破2019年同期，達2億人次新高。據官方統計，2019年五一4天假期間全國旅遊接待總人次1.95億。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676