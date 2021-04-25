深圳府院大換血 覃偉中任代市長

深圳衛視報道顯示，昨日上午在深舉行的中國國際人才交流大會開幕式上，覃偉中首度以深圳市委副書記、市政府黨組書記的身分出席。中新社報道，深圳市人大常委會會議昨任命覃偉中為深圳副市長、代理市長。

公開資料顯示，覃偉中1971年7月生於吉林省吉林市，籍貫為廣西玉林，未滿50歲的他此番履新將成為內地15個副省級城市中最年輕的市長。覃偉中先後在清華取得高分子化工專業、電子與計算機技術專業雙學士學位以及高分子材料專業碩士學位，後於2007年至2015年間在職攻讀清華化學工程與技術專業工學博士學位。《北京青年報》報道，1994年，清華碩士研究生覃偉中向國家專利局申請「聚偏氟乙烯壓電膜醫用多功能柔性傳感器」專利，1997年獲頒證書。

原任粵副省長未滿50歲 出身石油央企

覃偉中從1996年至2019年一直在兩大石油央企工作，前14年供職於中石化發展規劃部門；中間7年擔任中國石化九江石油化工總廠廠長，其間曾連續3年獲評為江西優秀廠長及獲頒「全國五一勞動獎章」，並於2016年將九江石化帶到江西繳稅榜首；後兩年則被調往中石油，出任中國石油天然氣集團副總經理兼中國石油天然氣股份公司董事、中國石油集團工程公司董事長。前年3月，覃偉中「空降」廣東，成為廣東首名「70後」副省長。

深圳市人大常委會昨日下午的會議上，接受58歲的陳如桂辭任深圳市市長；接受張子興辭任深圳市監察委員會主任，接受萬國營辭任深圳市中級法院院長，接受王雁林辭任深圳市檢察院檢察長。會上亦議決免去王薇的深圳市人大常委會教育科學文化衛生工作委員會主任職務，賈興東的深圳市工業和信息化局局長職務，王有明的深圳市商務局局長職務，王延奎的深圳市應急管理局局長職務。

會議還任命張華出任深圳市副市長，劉連生出任深圳市監察委員會副主任、代理主任，張應傑出任深圳市中級法院副院長、代理院長；李小東出任深圳市檢察院副檢察長、代理檢察長。