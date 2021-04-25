中俄合建月球科研站 向國際開放

新華社報道稱，聲明展示了中俄兩國在月球及深空領域合作的信心和決心。聲明稱，國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際伙伴開放，在國際月球科研站的規劃、論證、設計、研製、實施、營運等方面開展合作，並歡迎在項目的各個階段，在任務的各個層級，以實物和非實物的形式參與國際月球科研站合作。

2020年7月，中俄太空機構確定國際月球科研站的合作。2021年3月，兩國政府簽署合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄。根據中俄兩國計劃，後續還將發布《國際月球科研站實施路線圖》，以及確定其他有興趣國家或國際組織的加入程序。

航天局長：將論證建近地小行星防禦系統

而在昨天的中國航天日開幕啟動儀式中，國家航天局局長張克儉在致辭時表示：「站在新的歷史起點，中國航天將論證實施探月工程四期、行星探測工程、建設國際月球科研站和近地小行星防禦系統，拉開新時代探索九天的新序章。」

觀察者網報道，中國近年一直關注小行星的探測問題，2019年6月，「近地小天體調查、防禦與開發問題」入選中國科協年會20個重大科學問題和工程技術難題。今年2月《中國科學：信息科學》刊文稱，世界上在用的行星探測系統主要是美國兩部行星雷達，中國國家航天局在2018年1月加入國際小行星預警網絡，如果中國建有近地小行星探測雷達系統，可與美國互補，能夠對有撞擊地球威脅的近地小行星實現連續跟蹤監測。