乒乓外交50周年 王岐山：小球推動大球 合作唯一選擇

基辛格：啟示由小做起

新華社報道，王岐山指出，「乒乓外交」是中美關係史上的一段佳話。「以小球推動大球」，開啟了中美關係正常化的歷史進程。當前中美關係正處在重要關口，雙方要從兩國人民福祉出發，從歷史中汲取靈感和動力，聚焦合作，管控分歧，推進各領域交流合作，推動兩國關係健康穩定發展。

1971年中美正通過巴基斯坦渠道相互傳遞信息，在尼克遜政府任國家安全事務助理的基辛格也為此事奔走，環球網昨引述基辛格致辭稱，（給美國乒乓球隊的）訪華邀請來得突然，「後來我們了解到是毛澤東主席親自指示邀請美國乒乓球代表隊訪華，他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定」。

基辛格說，在當前美中圍繞某些重要問題存在分歧時，「乒乓外交」也代表我們許多人對未來的一份期待，那就是美中人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性，彼此達成一種諒解，「期待美中兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序」。

（中美角力）