稱「種族滅絕強迫勞動」彌天大謊 否認「脅迫外交」

警告美打台灣牌是在「玩火」

新華社報道，王毅強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，「打『台灣牌』非常危險，是在『玩火』」。王毅重申，涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、反極端主義問題，所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」是出於政治目的揑造的彌天大謊。

在香港問題上，王毅指出，去年頒布《港區國安法》及今年修訂香港選舉辦法，都是為了「完善」一國兩制，確保一國兩制行穩致遠，實現香港長治久安。他說，修訂香港選舉辦法重在落實「愛國者治港」的基本原則，這是中共前領導人鄧小平在香港回歸前就提出來的，是推進一國兩制的政治保障，愛國者治理也是世界通行的政治倫理和普遍實踐。王毅表示，隨着中央政府治港政策逐步落實到位，香港實現了由亂及治的重大轉折，民主制度和法治環境更趨完善，美方應尊重中國政府為落實一國兩制所做的努力。

對於有指中國搞「脅迫外交」，王毅說：「我們從來不搞脅迫，也反對其他國家搞脅迫……中國從不以武力威脅他國，從不搞軍事同盟，從不輸出意識形態，從不跑到別人門口挑事，從不將手伸進別人家裏；中國也不主動打貿易戰，不無端打壓他國企業。我們願同各國一道共同反對這個世界上的各種脅迫行為。」

（中美角力）