王毅：美對華政策沒走出前朝陰影 稱民主非可口可樂 全世界一個味道

與美智庫視像交流 提中美關係5點看法

中國外交部發布的新聞稿顯示，王毅一開始就明言，美國新政府把中國定位為「最嚴峻的競爭者」，以「競爭、合作、對抗」三分法來定義中美關係，沒有分清中美關係的主流和支流，缺乏努力的方向和目標。還在涉台、涉疆、涉港等問題上粗暴干涉中國內政，因此他也從戰略層面就如何看待中美關係提出5點看法。

首先是「希望美國客觀認識和理性對待中國的發展」。王毅指出，中國從不謀求世界霸權，將走出一條與傳統大國軌迹不同的和平崛起之路，中國所做的一切努力都是為了本國人民過上更加幸福的生活，而不是要取代誰、打敗誰。王毅又反駁美國有論調認為「中國不尊重美國了」，「我們強調『平視』，要的就是一個平等。既不是俯視，也不必仰視，不能誰塊頭大、拳頭硬就說了算。我們不認為這個世界上有高人一等的國家，不接受熱中從所謂『實力』出發，對其他國家發號施令」。

王毅的第二點看法是「希望美國同中國走出和平共處、合作共贏的新路」。他強調，中美關係正在進入新的十字路口，關鍵在於，美國能否接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起，是否承認中國人民也有謀求發展、追求更美好生活的權利。他稱，中美關係的未來與美國在這兩個問題上給出的答案密切相關」，中方認為處理中美關係的正確思路應是加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗。

三是「希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度」。王毅提到，近期有評論將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，他批評這是試圖以意識形態劃線，將世界各國標籤化，「但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就失去了生機，沒有了活力」。

稱中國民主得人民擁護 扣「專制」帽子不民主

王毅表示，中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。他說，僅因實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這就是不民主的表現；如果打着民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造對抗，只會引發動盪甚至災難。

此外，王毅還「希望美國踐行真正的多邊主義」，以及「希望美國不要動輒干涉中國的內政」（見另稿）。他表明，中美要超越「新興大國和守成大國必將衝突」的宿命，超越意識形態和社會制度的差異，超越冷戰和集團對抗的思維，積極探索兩個大國和平共處、合作共贏之道。

（綜合報道）

（中美角力）

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