深圳衛健委：國藥科興可「溝針」

內地即將迎來疫苗大規模接種後首個「五一」小長假，深圳市政府新聞辦周四（22日）上午舉行「五一」專場發布會。據深圳市衛健委網站，深圳市衛健委副主任常巨平表示，目前國內主要提供國藥（北京生物）和科興兩款疫苗，深圳自3月份推行全民接種以來，很多市民首針打的都是國藥，但由於供應有限，很多接種點只有科興。

倡優先打同廠 供應不足方考慮

常巨平說，目前建議優先用同一類型、同一廠家的疫苗；但如果遇到特殊情况，例如疫苗供應不足，或市民到外地出差找不到相同廠家的疫苗，都可以用相同類型、不同廠家的疫苗完成第二針，國藥和科興都是同一類型的滅活疫苗，因此第一針打國藥，第二針打科興沒有問題。上月，香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅曾表示，混合接種疫苗引起的抗體水平可能比接種單一疫苗高。不過他舉例是先打復必泰（BioNTech），第二劑再接種科興滅活疫苗。

深圳衛健委數據顯示，截至周三（21日），深圳累計為民眾接種超過471萬劑疫苗，累計接種人數超過391萬，接種數量是全廣東省最多，連續87天無新增本土病例。若以深圳2019年常住人口1343.88萬人計算，接種率為29.1%。目前全市共有601個新冠疫苗接種點，疫苗接種「深圳系統」已重新啟用，港澳台和外籍人士亦可通過該系統預約接種。

環時英文版：復必泰準備好上海量產

《華爾街日報》上周透露，中國計劃在7月前批准復必泰疫苗在內地使用，《環球時報》英文版周四亦報稱，復必泰在上海進行大規模生產的相關準備已基本就緒，冷鏈交付演習正在進行中。彭博社引述上海美國商會會長吉伯斯（Ker Gibbs）表示，已接獲上海市政府通知，復必泰將在6月獲批上市，具體時間未定。

（抗疫新階段）