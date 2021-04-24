北京聞風：氣候外交為中美關係「搭橋」？ ／文：鍾鳴九

內地學者：兩國關係止跌反彈

孫興傑認為，氣候議題能在一定程度上改善中美關係氣氛，打開雙方合作通道。從美國總統氣候問題特使克里訪華，到中國參與美國舉辦的領導人氣候峰會，皆顯示中美關係呈止跌反彈之勢，對雙邊及國際關係均為積極信號。

自美國拜登政府執政以來，氣候問題再次變成全球熱點問題。與特朗普政府相比，拜登政府對氣候問題的看法、態度發生重要變化。孫興傑指出，氣候問題是拜登政府重返國際舞台的關鍵抓手，既關涉未來產業結構競爭、美國搶佔清潔能源市場利益，更涉及美國如何在全球應對氣候危機的挑戰中發揮領導力的問題。

再觀中國，近期亦不斷加強與國際社會在氣候方面的合作，包括與美國及歐洲。中國領導人在本次峰會上再次重申，中國已制定力爭2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和的目標。這與中國經濟產業結構調整，將綠色發展作為新發展理念重要組成部分緊密聯繫。

事實上，氣候問題非常複雜，涉及清潔能源技術、碳排放和發展權博弈等問題。從1997年通過《京都議定書》至今，氣候議題作為全球性議題，無論達成共識及採取行動，難度都很大。孫興傑指出，雖然氣候問題不乏分歧，需要複雜談判過程；但只要能維持合作談判的局面，就是中美關係的一個紐帶。

值得注意的是，拜登政府在人權、涉疆、涉港等議題上對中國展現強硬姿態。中國外交部發言人此前指出，中美在具體領域的合作不是「溫室裏的花朵」，必然與整體的中美關係息息相關。不應指望一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。

區分合作與反擊 料成未來常態

孫興傑認為，中美關係尤為複雜，很難把所有議題「打包」處理，而中國目前的處理方式是理性化的「就事論事」。一方面，對於美方回到全球氣候框架表示歡迎，探索雙邊合作；另一方面，對於美國干涉中國內政、損害中國利益等言行堅決反擊，堅持捍衛國家主權、安全、發展利益。合作與反擊的區分，或將是未來中國對待中美關係的常態。

文：鍾鳴九