英國國會認定新疆「種族滅絕」 北京譴責

英國國會下議院保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）提出動議，指摘新疆維族面臨種族滅絕及違反人道罪，呼籲政府運用國際法加以制止。路透社報道，這項動議不具法律約束力，無法強迫政府採取行動，但再次顯示英國政界對中國人權侵犯指控的不滿加劇；同時進一步向大臣施壓，要求他們加大抨擊中國政府的力度。但是，約翰遜政府避免宣布這是種族滅絕；大臣們表示，任何關於宣布種族滅絕的決定，都要由法庭作出。

華使館：蓄意抹黑 違國際法

中國駐英國大使館發言人當日就事件答記者提問，稱英部分議員蓄意抹黑攻擊中國，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。新華社引述大使館發言人表示，「任何國家、組織和個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有『滅絕種族罪』」；又指強調污稱新疆存在「種族滅絕」，純粹是打著人權的幌子在涉疆問題上搞政治操弄。發言人要求英方正確看待新疆發展和涉疆問題，切實尊重中方核心利益和重大關切，立即糾正有關錯誤做法。

外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上亦稱，所謂新疆存在「種族滅絕」是國際反華勢力炮製的彌天大謊，中國政府和新疆各族人民堅決反對，強烈譴責。他又稱，「英國自身的問題夠多了，這些英國議員們還是多管管自己的事情，為自己的選民多幹點實事吧！ 」

另中通社消息，針對比利時法語區議會周三（21日）通過一項涉疆決議，指摘中國新疆存在「強迫勞動」「再教育營」等，中國駐比利時使館發言人表示，聽信各種涉疆謊言和虛假信息，並通過所謂決議誣蔑指摘中方，是對中國人民的進一步冒犯。中方對此堅決反對，並予以強烈譴責。