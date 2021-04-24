「敢言企業家」孫大午涉8罪被捕 抗議國企佔地 去年起遭居所監視

胞弟長子侄女同遭羈押 共7人

本報獲悉，高碑店市公安局周三（21日）發出7份「逮捕通知書」，分別指出經高碑店市檢察院批准，當日對大午集團監事長孫大午、副監事長孫德華、副監事長孫志華、董事長孫萌、總經理劉平、副總經理靳鳳羽、集團辦秘書紀瑋蓮執行逮捕，7人目前被羈押於高碑店市看守所和保定市看守所。孫德華和孫志華是孫大午胞弟，孫萌是孫大午長子，劉平是孫大午侄女。

7人中孫大午與孫德華各有8項相同罪名；孫志華以涉6罪次之，少了「非法吸收公眾存款」和「強迫交易」兩罪；孫萌是7人中唯一不涉「尋釁滋事罪」的被捕者，但也是僅有的涉嫌「詐騙罪」者，他還涉「非法吸收公眾存款、非法佔用農用地、非法採礦、強迫交易」4罪；劉平牽涉的3項罪名為「非法吸收公眾存款、尋釁滋事、非法佔用農用地」；靳鳳羽和紀瑋蓮均涉「尋釁滋事、聚眾衝擊國家機關」兩罪。

罪名添「非法採礦」

報道：指溫泉酒店地下溫水 已10多年

維權網昨稱，孫大午等所涉的「非法採礦」罪，所謂的「礦」，其實是公司溫泉酒店使用的地下溫水，已有10多年，質疑10多年來為何當局從不過問。

本報早前報道，消息人士透露，孫大午被捕的導火線，與大午集團去年8月4日和同市徐水區國營農場的土地糾紛有關。當日徐水國營農場人員準備拆除大午集團辦公大樓，大午員工和附近的郎五莊村民趕到現場阻止，其間警方與村民爆發肢體衝突，並施放煙霧彈與辣椒水，大午員工隨後到當地公安局和徐水區政府示威。涉事土地糾紛可追溯至1960年代，徐水國營農場佔用郎五莊村（大午集團所在地）與周邊村落的土地而起。孫大午去年8月曾在網上發文，指控徐水國營農場「侵佔郎五莊村土地2400畝」，村民未獲應有賠償。《中國經營報》報道則稱，大午集團因發展需要，以郎五莊名義向徐水國營農場索地。

家屬興訟反對當局接管公司 法庭未立案

大午集團及旗下子公司近30名高層去年底被帶走後，當局派出工作組全面接管集團。知情人士向本報稱，大午集團的法律團隊及被捕者家屬前日到保定市中級法院遞交行政起訴狀，請求依法確認保定市政府和徐水區政府派駐29個工作組接管大午集團日常經營活動的行為無效。不過，法院工作人員以各種理由推託，未有立案。

此外，大午集團人員反映，近一段時間，從大午公司乃至公司所在的保定市徐水區，向公檢法機關寄材料的快件，都被中國郵政攔下寄不出去。大午法律團隊快件此前也有一次大規模退件，後不得不採取異地郵寄。

明報記者

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