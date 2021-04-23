黨史教育鎖定青年 上海力求入腦入心

人民網引述周慧琳在記者會上表示，當局重視年輕人的教育，上海展開黨史學習教育已有兩個月，推進得非常順利。「紅色文化已經融入這座城市的基因，構成了上海城市精神的鮮明底色，浸潤滋養着生活在這座超大城市每一個人」。市委要求黨史學習教育要紮實、生動活潑，亦要運用好紅色資源，把紅色故事講活講深。

利用紅色資源展開承傳

周慧琳認為，上海豐富的「紅色資源」，紅色遺蹟遺址及紀念設施有612處，對年輕人有天然的吸引力。當局亦把黨史學習教育融入網絡傳播，結合移動傳播的特點，推動黨史資源在雲端共建共享，通過策劃各類主題學習活動，製作黨史影片等形式講述「大思政課」。上海將用這些資源，展開紅色文化保護傳承和建黨百年宣傳教育。

青年朗誦《共產黨宣言》選段

另外，上海設計了一系列「紅色路線」，引導年輕人展開「行走黨課」，邊走邊看邊聽邊了解邊思考，亦製作了大量文藝黨課，電影黨課、戲劇黨課、曲藝黨課、書畫黨課等，深受年輕人歡迎。昨日，在中共一大會址，也舉行了「追尋光輝足迹」主題閱讀活動上海首站啟動儀式，上海戲劇學院青年學生還在活動中朗誦《共產黨宣言》選段。

澎湃新聞報道，曾是嘉定中共黨組織活動地的微音閣，亦在本月開始修繕。微音閣是《上海市第一批革命文物名錄》不可移動文物，位於南翔鎮古猗園內，據歷史資料，1931年7月，南翔公學第十屆畢業生成立同學會，由中共黨員陸象賢、顧家驥等人編輯《微音》半月刊，致力抗日救亡宣傳活動，並創設文化書店、文化茶座，舉辦補習夜校等，團結群眾，爭取社會進步。

1920年6月，中國第一個共產黨早期組織在上海法租界內的陳獨秀寓所成立，隨後武漢、北京、長沙、廣州、濟南等城市紛紛成立黨組織。1921年7月，中共一大在上海法租界李公館秘密召開，宣告中共成立。