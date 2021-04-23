澳洲取消維省與華「一帶一路」合作

駐澳大使館：搬石頭砸自己腳

中國駐澳大使館發言人同日回應稱，澳方此舉是針對中方的又一無理挑釁行徑，再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將「搬起石頭砸自己的腳」。澳洲外長佩恩（Marise Payne）在澳洲廣播公司（ABC）的節目中表示，此舉旨在捍衛澳洲國家主權和國家利益，絕非意圖傷害澳洲與任何國家的關係。

中國外交部發言人汪文斌昨批評，澳聯邦政府肆意干擾破壞兩國正常的交流合作，嚴重損害中澳關係和兩國互信。又敦促澳方立即糾正錯誤、改弦更張，不要使原本就面臨嚴重困難的中澳關係雪上加霜。汪文斌又提到，澳方審查了1000多項協議，最終決定撤銷4項，其中兩項是同中方簽署的，澳方所謂不針對特定國家的說法根本站不住腳。

報道：歐盟印度洽基建合作 抗衡中國

另據英國金融時報報道，歐盟和印度正在洽談成立聯合基建計劃，抗衡中國的「一帶一路」倡議。歐盟外交官形容這項計劃目標是比中國的「一帶一路」提供更好的法律保障和較不繁重的債務條件。歐盟和印度預計5月8日舉行視訊峰會公布這項計劃。