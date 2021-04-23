解晶片難題 清華建集成電路學院

據「清華大學集成電路學院」微信公眾號消息，成立儀式昨日在清華大學主樓舉行，清華黨委書記陳旭宣讀學院成立決定並致辭表示，集成電路學院為學校實體教學科研機構，隸屬信息學院。人民網報道，集成電路學院將由原微電子與納電子學系與電子工程系共建，由清華微電子與納電子學系主任、微電子學研究所所長吳華強教授擔任首任院長。

吳華強表示，集成電路是一個典型的交叉學科，學院將探索「1+N」聯合機制，「1」是指集成電路學院，「N」是多學科交叉融合。人才培養方面，學院將完善本科碩士博士貫通的集成電路人才培養體系，連通材料、裝備到晶片系統的垂直知識鏈，重塑集成電路課程體系。他透露，本科生培養採用書院培養與大類培養相結合的模式，堅持寬口徑、厚基礎；研究生培養突出產教融合，與產業鏈各個領域的頭部企業深度合作，為集成電路產業輸送緊缺高層次人才。

50萬人從事集成電路產業

人才嚴重匱乏 行業缺欠廿萬人

集成電路被稱為電子產品的「心臟」。觀察者網報道，集成電路產業是當下信息技術產業的核心，然而中國卻面臨着集成電路專業人才嚴重匱乏的問題。根據2020年9月發布的《中國集成電路產業人才白皮書（2019-2020年版）》，截至2019年底，中國從事集成電路產業的人約有51.19萬，較上年增加11%。預測到2022年全行業人才需求將達74.45萬，意味着行業仍缺20多萬人。