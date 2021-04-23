內地評論：中美新一輪競爭綱領性文件

國會分裂未阻兩黨聯手制華

路透社分析稱，在深度分裂的美國國會，對中國採取強硬路線成為兩黨共識。21：1的表決票數，說明美國兩黨聯手推動對抗中國的努力正迅速升溫。有600多萬跟隨者的內地微博大V「孤煙暮蟬」認為，法案的提出，意味着美國將未來中美關係的發展方向，定義為「與中國對抗」並將其從政策高度拉到了戰略高度。「孤煙暮蟬」稱，這項法案一旦通過，從法律上就要求美國政府干預中國內政，踩踏甚至越過中美關係中，中國的「紅線」和底線。如此，中美關係勢必會進入一個相對來說時間周期比較長的衰落期。

觀察者網觀察員「到底是魚露還是鱸魚」稱，這部法案的內容，一方面是統合和修改之前的多個涉華法案，另一方面把特朗普政府後期的一些行政命令法律化。認為法案着眼未來幾十年美國與中國在政治、經濟、軍事、意識形態等多個領域的競爭較量，將是中美新一輪競爭的綱領性文件。