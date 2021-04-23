美「對華競爭法」過首關 北京斥險惡 參院外委會高票通過 促拜登動用資源全面抗中

路透社等報道，美參院外委會主席、民主黨籍參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）和資深共和黨籍參議員里施（Jim Risch）於4月8日共同推出該法案草案。在周三會前，梅嫩德斯發表講話稱，中國對美國及國際社會的挑戰，從範圍、規模和緊迫程度上皆史無前例，因此需要真正具競爭力的政策和戰略來應對。

梅嫩德斯表示，該法案是「前所未有的兩黨努力」，將動用美國所有戰略、經濟和外交手段來制定印太戰略。他還說，與中國「戰略競爭」，「不是因為這是美國想要的，或是美國試圖製造的，而是北京過去與現在的選擇所導致的」。

長達281頁 資助企業撤出中國

根據國會上周四公布的草案內容，該長達281頁的法案針對中國「掠奪性經濟行為」、數碼技術霸權、中共影響、軍事擴張，以及對台灣、香港、新疆壓迫等問題提出相應措施（見表），包括提出的措施包括資助美國企業撤出中國及分散供應鏈；建議成立基金，以支持獨立媒體、打擊中共宣傳等方式，抵制中共「惡性影響」；認定台灣是美國印太戰略「重要的一環」，支持台灣強化不對稱作戰能力等。

認定台灣屬印太「重要一環」

該法案獲21票贊成、1票反對通過，共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）投了唯一的反對票。共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）認為，該法案不足以改變中國成為全球霸權的進程，表示美國還有更多工作要做。

央視新聞報道，全國人大外事委發言人尤文澤昨稱，該法案「蓄意製造意識形態對抗，搞零和博弈，既不符合時代潮流，也不利於促進世界的和平、穩定與發展，注定沒有出路」。他又表示，台灣問題涉及中國核心利益，法案涉台條款嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，而涉疆、涉港問題純屬中國內政，不容干涉。尤文澤強調，中方強烈敦促美國會客觀理性看待中國發展，切實尊重中國主權和領土完整，停止插手中國內政並停止審議推進該法案。

汪文斌：渲染「中國威脅論」

外交部發言人汪文斌昨稱，法案嚴重歪曲事實、顛倒黑白，渲染「中國威脅論」，粗暴干涉中國內政，也反映出美國唯我獨尊、容不得別國正常發展的霸權心態。中方對此強烈不滿、堅決反對。他質疑「難道美國發展的目的就是為了在競爭中打敗中國嗎？這種扭曲和狹隘的心態同世界大國的格局毫不相稱」。敦促美方重視中方關切，端正心態，停止審議推進上述議案，以免對中美關係發展造成干擾和傷害。

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