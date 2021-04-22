對維權「不妥協」遭圍攻 特斯拉交數據

周一的上海車展，有女主身穿寫有「剎車失靈」的T恤站在某一展出車車頂上抗議，特斯拉副總裁陶琳曾表示「對不合理訴求不妥協」，引來多家官媒跟進評論事件，新華社周二刊文〈誰給了特斯拉「不妥協」的底氣〉，批評特斯拉高層回應傲慢；央視評論則要求監管部門主持公道；「中央政法委長安劍」微信公眾號亦發文「拷問」特斯拉。抗議女子當日被行政拘留。

官媒多輪抨擊後，特斯拉最終致歉，前晚於微博發文，表示願盡最大努力與車主溝通，用最誠懇態度尋求解決辦法；又稱已成立專門處理小組，滿足車主訴求。「未來汽車日報」微信公眾號昨引述上海車展維權當事人稱，「目前特斯拉沒有給出補償措施，沒有給出承諾，（甚至）任何聯繫方式也沒有」，希望特斯拉「不要說一套做一套」。

國家市監總局要求護消費者權益

新華社昨續發文稱「特斯拉，光道歉還不夠」。國家市場監督管理總局網站亦表態，稱已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門維護消費者權益，強調「企業要切實履行質量安全主體責任，為消費者提供優質安全的產品和服務」。中國消費者協會則希望特斯拉積極配合調查。特斯拉昨日深夜再發文，稱昨午已主動與與鄭州市市監局匯報相關情况，願意向事主或政府指定的監管部門提供涉事車輛的原始數據，「全力配合」。

廣州車禍1死 疑特斯拉失控起火

另廣州警方及傳媒昨稱，4月17日晚10時許，增城區發生一宗兩車相撞事故，一人死亡，一輛特斯拉失控起火。另上游新聞報道，南寧一名特斯拉車主近日在車身張貼「自動加速，剎車失靈」等橫幅，希望引起關注。