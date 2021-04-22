醫護接種國藥後確診 中疾控：或涉英變種病毒

1月完成接種 3．17確診

據上述報告，涉事檢驗人員屬輕症患者，3月17日確診，於4月9日出院，是國內報告的首宗「突破性感染」（接種疫苗後仍感染病毒）。報告回溯這醫護經歷，指她主要工作是在隔離病房採集新冠病人的咽喉拭子，及做血液、尿液和糞便常規檢測，1月時已完成兩劑疫苗接種，並披露她接種的是國藥集團北京生物製品研究所研製的新冠滅活疫苗。

曾為烏茲別克返國兩病者採樣

該醫護於確診前的5天、即3月12日曾為兩名從烏茲別克回國的感染者做咽喉拭子採樣，後經檢測證實，兩人攜帶的病毒量高的英國變異株病毒（B.1.1.7）與該醫護高度同源，懷疑是其採樣過程中，患者可能打噴嚏或乾嘔，在短時間內排出高濃度病毒。報告又指，該醫護有慢性鼻炎、帶口罩時習慣用口呼吸，增加了吸入病毒的風險。

「得益疫苗」 症狀輕傳染性近零

報告認為，接種新冠疫苗使得患者臨牀症狀較輕、病程短暫、病毒量較低幾乎無傳染性，且共事的醫護人員亦無確診，「極可能是得益於接種疫苗」。報告又指該醫護發病兩日後，血清抗體滴度極高，說明疫苗免疫有效。報告同時提醒醫務人員，即使已接種疫苗，在救治新冠患者期間仍需有適當的個人防護。

另據中新社報道，國務院聯防聯控機制昨日下午召開發布會，國家衛健委醫政醫管局副局長李大川表示，醫務工作者處於防疫前線，是疫苗接種的重點群組之一，目前全國醫務人員的疫苗接種率已超過80%。

有地區缺疫苗 衛健委促精準調配

國家衛健委新聞發言人米鋒透露，目前全國累計已接種逾2億劑新冠疫苗。對於部分地方出現疫苗短缺，網民反映被告知需要延遲打第二針，他表示國家調配供應疫苗時，已充分考慮如期接種第二劑的需求量，各地要做好精準調配，確保第二劑次接種在8周內完成，「避免出現打了上針沒下針的情况」。廣東珠海據報累計141.7萬人已接種疫苗，成為內地首個18至59歲人群接種率超過80%的地級市。

（綜合報道）

（抗疫新階段）