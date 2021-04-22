博鰲論壇閉幕：「帶路」合作可促經濟復蘇

央廣網報道，李保東昨回顧年會成果時稱，在4天時間裏，15個國家元首或政府首腦，99名部長級以上官員和前官員，29名國際和地區組織負責人及眾多商、學界精英人士深入討論，圍繞「世界大變局」、「全球治理」、「一帶一路」等議題發表重要見解，會議取得「非常積極成果」。

針對「一帶一路」合作，李保東稱，「帶路」沿線在疫情下貿易逆勢上揚，成為「生命線」，指「帶路」是「世界上唯一能廣泛與其他國家和地區發展規劃和多邊倡議有效銜接的公共產品」，是「對全球治理機制的補充」。他說，與會嘉賓普遍認為「帶路」合作可為有關國家和民眾帶來實實在在好處，前景廣闊。

據李表示，與會者還認為，國際協作和全球化應成為世界經濟和全人類發展的核心要素。各國應恪守多邊主義的基本原則，更有效地進行全球治理。當今世界的國際合作是一個義務，而不是各國可以去選擇的選項。

中美關係在會上亦備受關注。作為20日晚中美企業家閉門對話會的主持，李保東昨應詢透露，中美雙方政企代表重點討論如何化解兩國貿易摩擦，挖掘經貿合作的潛力等問題，雙方企業家都認為處理中美經貿關係應避免政治化及人為製造困難。