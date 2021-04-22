火眼：中國黑客入侵華府國防網絡

法新社、路透社等報道，Mandiant表示，相信其中一組黑客與中國官方網絡間諜行動有關，這組黑客在去年10月至今年3月，利用惡意軟件攻擊美國製造商Pulse Secure的設備，試圖挾持用戶和管理員身分資料以侵入美國國防企業系統。攻擊目標還包括美國政府機構、一些美國和歐洲的金融公司。Mandiant懷疑黑客與受中國官方資助的知名黑客組織APT5有關聯，但沒足夠證據確定部分惡意軟件的幕後操縱者。

Pulse Secure所屬的猶他州信息技術公司Ivanti發聲明稱，已對產品採取補救措施，又指受影響客戶「數量有限」。美國國土安全部網絡安全部門稱正了解涉事設備的漏洞。

外交部：調查應基於充分證據

對此中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，火眼的指控不負責任且用心不良。外交部發言人汪文斌亦稱，在調查和定性網絡事件應基於充分證據，「中方堅決反對任何機構或者國家藉網絡安全問題向中國潑髒水，或為了實現他們的政治目的」。