美媒：北京擬派副外長秦剛任新駐美大使

「專業外交官助恢復定期會晤」

報道指出，秦剛若獲任命，即顯示中國領導層希望有一名專業技巧嫻熟的外交官來幫助恢復中美高級別定期會晤。55歲的秦剛被外界視為擅於把握分寸的職業外交官，不同於國際社會印象中那種充滿鬥志的中國外交官。

秦剛1988年加入外交部，早年在西歐司和駐英大使館工作，2005年至2010年和2011年至2014年兩度擔任外交部發言人，後調任外交部禮賓司長，負責為習近平規劃活動；2018年升為副外長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。

近期已有多間美國傳媒報道伯恩斯將成為新任駐華大使。65歲的哈佛大學甘迺迪學院教授伯恩斯，曾在前總統克林頓政府擔任國務院發言人和美國駐希臘大使，另曾在前總統小布殊政府擔任美國駐北約代表，其間幫助組織北約對911恐襲事件的應對行動，2005年至2008年出任負責政治事務的副國務卿直至退休。