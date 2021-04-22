氣候視像峰會 習近平拜登今「同場」 京：盼成促進環境治理交流平台

除拜登和習近平外，俄羅斯總統普京、英國首相約翰遜、法國總統馬克龍等均會在峰會上發表演說。另據路透社報道，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）也將在第二天發言。是次會議亦將為11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候公約第26次締約方大會鋪平道路，後者旨在確保全世界能做到使地球氣候暖化幅度不超過1.5℃的目標。中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上指出，中方期待此次峰會能為全球合作應對氣候變化挑戰、推動《巴黎協定》全面有效實施，以及共同促進全球氣候環境治理提供有益的交流平台。

美媒：美擬2030碳排減50%

多間美國傳媒引述消息透露，拜登將在會上承諾，到2030年美國溫室氣體排放量將比2005年至少減少50%。這是美國前總統奧巴馬政府2015年所設定減排目標的近兩倍，有分析稱，拜登想藉此讓美國重新站在應對氣候變化的前列，全方位重建世界領導地位。

法新社報道，歐盟委員會周三（21日）發聲明稱，歐洲議會和歐盟成員國已同意在2030年前達到碳排放量較1990年至少減少55%的目標，這將被正式納入《歐洲氣候法》中。普京昨發表國情咨文，誓言俄羅斯將盡己所能對抗氣候變化，希望未來30年碳排放總量低於歐盟。

習近平去年宣布，中國將於2060年實現碳排放中和，並致力於2030年實現碳排放峰值。但美國等西方國家認為，北京目標過於保守。上周五（16日）習與馬克龍、德國總理默克爾舉行中法德視像峰會，再提到中國的減排目標，稱這意味着中國將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。「這無疑將是一場硬仗」。他又強調應對氣候變化不應成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。

樂玉成：中國不太可能作新承諾

中國副外長樂玉成同日接受美聯社訪問時預告，中國不太可能在峰會上作出任何新承諾，但將在會上傳達積極信號，表達「中國是在積極主動地應對氣候變化，而不是因為其他國家要求」。樂玉成又稱對於一個擁有14億人口的大國來說，能夠提出這樣的目標已是很不容易，有一些國家要求中國再把實現目標的時程提前，這不太現實。

美國氣候問題總統特使克里（John Kerry）上周訪問上海期間，與中國氣候變化事務特使解振華會晤，雙方發表聯合聲明，承諾互相合作並與其他國家共同應對氣候危機。

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